Тулеев заявил о попытках «определенных сил» нажиться на трагедии в Кемерово

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Кемерово, 28 марта. Глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя трагедией вокруг пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, что в результате пожара погибли 64 человека, еще 67 пострадали.

«Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию», — заявил Тулеев.

Он также поблагодарил всех жителей Кемеровской области, кто помогает семьям погибших пережить трагедию. По его словам, поддержку выражает не только вся Россия, но и практически все мировое сообщество.

Тулеев напомнил, что каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, областные власти перечислят по одному миллиону рублей. Правительство также выделяет один миллион рублей.

Предприятие обязалось перечислить по 3 млн рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, каждая семья, где погиб человек, получает 5 млн рублей.

Пострадавшие в результате пожара получат от властей Кемеровской области выплаты в размере 200 и 400 тысяч рублей.

Как напоминают «Дни.ру», МЧС РФ установило причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.

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