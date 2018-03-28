Глава закса Петербурга прокомментировал действия Тулеева во время трагедии в Кемерово

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Санкт-Петербург, 28 марта. Глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сдержанно прокомментировал действия региональных властей во время трагедии в Кемерово. Петербургский политик отметил, что губернатор Аман Тулеев должен был «чувствовать боль народа».

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что местные чиновники резко реагировали на слова потерявших в трагедии своих близких жителей Кемерово. Так, замгубернатора Кузбасса Сергей Цивилев обвинил кемеровчанина, потерявшего в пожаре жену, сестру и трех дочерей, что тот «пиарится на трагедии». Глава Кемеровской области Аман Тулеев принес извинения за пожар президенту Владимиру Путину, но так и не вышел к народу, ограничившись видеообращением.

«Я не буду давать губернатору Тулееву какие-то рекомендации , но надо чувствовать боль народа, — отметил Вячеслав Макаров. — В дни таких событий надо быть в гуще людей».

Макаров, как бывший офицер, отметил, что ему повезло и во время службы никогда не приходилось хоронить своих подчиненных. Груз ответственности на руководящих постах, напомнил он, очень высок.

«Я абсолютно убежден, что будут приняты меры по нашим крупным руководителям», — приводит слова Макарова корреспондент Федерального агентства новостей.

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