Следствие требует ареста арендатора ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Кемерово, 28 марта. Следствие ходатайствует об аресте арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок на два месяца.

Одну из пяти фигуранток дела обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По мнению представителя СК РФ, Судденок может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок в возрастет от двух лет. Еще несколько десятков человек пострадали. В рамках расследования были задержаны пять человек.

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