Страна лемуров и баобабов: чем привлекателен отдых на Мадагаскаре

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Вы мобильны, любопытны, любите путешествия с приключениями и мечтаете, наконец, погладить лемура? Тогда вам — на Мадагаскар, курорты которого в ближайшее время, возможно, смогут потягаться по популярности с уже приевшимися Таиландом, Вьетнамом и т.д. О том, что ждет туристов на Мадагаскаре, Федеральному агентству новостей рассказала туроператор известной туристической компании, занимающейся в том числе этим направлением.

«Мадагаскар предоставляет великолепный отдых с познанием уникальной природной среды, — отметила туроператор. — Это национальные парки с лемурами, которых так любят туристы, и которые считаются основной достопримечательностью острова. Это уникальные географические образования и очень красивые ландшафтные вещи — жилы драгоценных и полудрагоценных камней, выходящие на земную поверхность; гейзеры и водопады; уникальные озера, образовавшиеся в кратерах потухших вулканов, и другие природные красоты. Это уникальная растительность, например, знаменитая аллея баобабов; это и всемирно известный заповедник Цинги-де-Бемараха: красные Цинги, черные Цинги... Все это очень интересно и не встречается нигде, кроме Мадагаскара».

Как отметила собеседница ФАН, с точки зрения безопасности ситуация в стране хотя и не идеальная, но контролируемая: курортные зоны тщательно охраняются, а в туристических поездках группы сопровождает охрана. А курорты Мадагаскара, где в основном сосредоточена вся туристическая жизнь, — на мировом уровне, отметила туроператор.

«В курортных зонах есть великолепные отели, в том числе пятизвездочные, есть luxury-курорты для комфортного высококачественного отдыха», — отметила она.

По мнению собеседницы ФАН, Мадагаскар в первую очередь может привлечь тех, кто мечтает о туристическом отдыхе, мобилен, готов к многочасовым переездам на джипах и вообще открыт новому и любит приключения.

Столица, национальные парки и главные курорты Мадагаскара

Столица Мадагаскара — Антананариву. Остров славится своими национальными парками, наиболее популярные из которых: Монтань-д’Амбр, Перине (царство лемуров), Цинги-де-Бемараха (славящийся уникальными карстовыми образованиями), Исалу (известен своими впечатляющими пешими маршрутами и тем, что там практически отсутствуют животные птицы и насекомые), и другие.

Наиболее популярные курорты: Тулеар, Морондава, Амбохиманга, Антсирабе, Иль-Сент-Мари.

Как добраться до Мадагаскара

Если вы решили добраться до Мадагаскара сами, то нужно иметь в виду, что прямых рейсов из России туда нет. Самый простой вариант — лететь через Париж. Перелет занимает около 14 часов без учета стыковки.

Напомним, что заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов ранее заявил, что Россия должна дать «второй шанс» двустороннему сотрудничеству с Мадагаскаром.

Он указал на то, что после развала СССР взаимодействие между Москвой и Антананариву сократилось, однако нынешние мадагаскарские власти пытаются привлечь иностранные инвестиции. Основной статьей доходов для Мадагаскара по-прежнему является сельскохозяйственная сфера.

На острове добывают никель и уголь, а также обнаружены запасы нефти. Стороны также обсуждают вопросы сотрудничества в военно-технической сфере и в области атомной энергетики,

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