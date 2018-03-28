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Пожар в Кемерово: свидетель рассказал, почему вспыхнула батутная яма
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    Пожар в Кемерово: свидетель рассказал, почему вспыхнула батутная яма

    13:51  28 Марта 2018
    11960

    Пожар в Кемерово: свидетель рассказал, почему вспыхнула батутная яма

    Кемерово, 28 марта. Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в воскресенье погибли 64 человека, началось в батутной яме, причиной пожара могли стать «искры с потолка» или замыкание проводки.

    Об этом следователям рассказал инструктор детской площадки Сергей Сочинский.

    «Свидетель Сочинский подтверждает информацию о том, что очаг пожара был на детской площадке в батутной яме», — сказала судья Заводского районного суда Кемерово, где в среду решался вопрос об аресте управляющей ТЦ Надежды Судденок.  

    По словам Сочинского, причиной возгорания таким образом могла стать или неисправная проводка, или «искра с потолка», так как именно там была закреплена связка кабелей. Тот факт, что батутная яма могла вспыхнуть из-за сигареты или спички, инструктор опроверг.

    «Дети в яме никогда не курили. Никто из персонала также не курил», — подчеркнул Сочинский.

    Напомним, в воскресенье в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. С верхнего этажа, где были расположены игровые площадки для детей, огонь быстро распространился по центру, охватив площадь в 1500 квадратных метров.

    По последней информации, жертвами трагедии стали 64 человека. Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в настоящее время значатся пять человек. В среду в России объявлен день траура по погибшим в Кемерово.

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    Автор: Федор Веснин
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    #пожар #кемерово #причина #батут #возгорание #очаг
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