Пожар в Кемерово: точное число жертв, первые увольнения чиновников, дело против пранкера Вольнова

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Он унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети. В России объявлен общенациональный траур. Что известно о трагедии спустя три дня — в обзоре Федерального агентства новостей.
Как сообщил в среду замглавы МЧС Владлен Аксенов, обнаружены тела всех 64 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», 27 погибших на данный момент опознаны, по останкам шести человек потребуется дополнительная экспертиза.
«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — приводит слова замминистра «Газета.ru».
Накануне вечером на официальном сайте администрации города Кемерово появился список погибших в ТЦ «Зимняя вишня» с информацией о том, чьи тела уже опознаны, а чьи — нет, а также список пострадавших.
В оперативном штабе на месте ЧС уточнили, что число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76 человек, поскольку 27 марта за медицинской помощью обратились еще восемь граждан.
По состоянию на 28 марта в больницах Кемерово остаются 14 человек, среди которых двое детей. Еще 62 людям, в том числе 25 детям, медицинская помощь оказывается амбулаторно.
В среду стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.
Днем ранее в Кемерово прошел стихийный митинг, который длился около 11 часов. Его участники настаивали на проведении прозрачного расследования трагедии, наказании виновных и отставках чиновников.
Президент России Владимир Путин, 27 марта прибывший в Кемерово, подчеркнул, что кадровые решения должны приниматься после проведения расследования.
«Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — сказал глава государства на встрече с инициативной группой граждан, состоявшейся в холле кемеровского морга.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов.
«По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию, — говорится в официальном заявлении СКР. — Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск».
Напомним, вечером 25 марта, когда в ТЦ «Зимняя вишня» еще полыхал огонь, Евгений Вольнов, представившись «Поздняковым из МЧС», звонил в кемеровские морги и интересовался, есть ли там места для 300 погибших при пожаре.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение для жителей региона и всех, кто поддерживают кемеровчан в трудные дни и помогают реально.
При этом Тулеев сообщил, что «определенные силы пытаются стравить людей».
«Страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил глава Кузбасса.
По его словам, накануне были звонки о минировании шахт «Полосухинская», «Юбилейная» и «Антоновская».
«Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон», — считает Аман Тулеев.
Губернатор сообщил также, что со среды начинает прием родственников погибших и пострадавших и пообещал, что всем будет оказана всесторонняя помощь.
Как заявил Аман Тулеев, со среды начнется перечисление средств родственникам погибших и пострадавшим. По три миллиона рублей выплатят родным погибших собственники ТЦ «Зимняя вишня», из регионального бюджета они получат по одному миллиону рублей, и еще по миллиону рублей выплатит правительство России.
Пострадавшим правительство РФ выплатит по 200 тысяч рублей за травмы и ранения легкой степени и по 400 тысяч — за получение тяжелых травм. Также пострадавшим полагаются выплаты от страховщиков.
Кроме того, пострадавшим компенсируют расходы на лечение, а родственникам погибших — траты на похороны, которые начались 28 марта.
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