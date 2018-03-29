Пожар в Кемерово: точное число жертв, первые увольнения чиновников, дело против пранкера Вольнова

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Он унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети. В России объявлен общенациональный траур. Что известно о трагедии спустя три дня — в обзоре Федерального агентства новостей.

Точное число погибших и пострадавших

Как сообщил в среду замглавы МЧС Владлен Аксенов, обнаружены тела всех 64 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», 27 погибших на данный момент опознаны, по останкам шести человек потребуется дополнительная экспертиза.

«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — приводит слова замминистра «Газета.ru».

Накануне вечером на официальном сайте администрации города Кемерово появился список погибших в ТЦ «Зимняя вишня» с информацией о том, чьи тела уже опознаны, а чьи — нет, а также список пострадавших.

В оперативном штабе на месте ЧС уточнили, что число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76 человек, поскольку 27 марта за медицинской помощью обратились еще восемь граждан.

По состоянию на 28 марта в больницах Кемерово остаются 14 человек, среди которых двое детей. Еще 62 людям, в том числе 25 детям, медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Первые увольнения чиновников

В среду стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

Днем ранее в Кемерово прошел стихийный митинг, который длился около 11 часов. Его участники настаивали на проведении прозрачного расследования трагедии, наказании виновных и отставках чиновников.

Президент России Владимир Путин, 27 марта прибывший в Кемерово, подчеркнул, что кадровые решения должны приниматься после проведения расследования.

«Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — сказал глава государства на встрече с инициативной группой граждан, состоявшейся в холле кемеровского морга.

Возбуждение уголовного дела против пранкера Евгения Вольнова

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов.

«По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию, — говорится в официальном заявлении СКР. — Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск».

Напомним, вечером 25 марта, когда в ТЦ «Зимняя вишня» еще полыхал огонь, Евгений Вольнов, представившись «Поздняковым из МЧС», звонил в кемеровские морги и интересовался, есть ли там места для 300 погибших при пожаре.

Тулеев записал видеообращение для жителей Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение для жителей региона и всех, кто поддерживают кемеровчан в трудные дни и помогают реально.

При этом Тулеев сообщил, что «определенные силы пытаются стравить людей».

«Страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил глава Кузбасса.

По его словам, накануне были звонки о минировании шахт «Полосухинская», «Юбилейная» и «Антоновская».

«Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон», — считает Аман Тулеев.

Губернатор сообщил также, что со среды начинает прием родственников погибших и пострадавших и пообещал, что всем будет оказана всесторонняя помощь.

Выплаты родственникам погибших и пострадавшим

Как заявил Аман Тулеев, со среды начнется перечисление средств родственникам погибших и пострадавшим. По три миллиона рублей выплатят родным погибших собственники ТЦ «Зимняя вишня», из регионального бюджета они получат по одному миллиону рублей, и еще по миллиону рублей выплатит правительство России.

Пострадавшим правительство РФ выплатит по 200 тысяч рублей за травмы и ранения легкой степени и по 400 тысяч — за получение тяжелых травм. Также пострадавшим полагаются выплаты от страховщиков.

Кроме того, пострадавшим компенсируют расходы на лечение, а родственникам погибших — траты на похороны, которые начались 28 марта.