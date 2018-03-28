«Искра над батутной ямой»: свидетель рассказал, как начался пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 28 марта. Очаг пожара, в результате которого в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, был в батутной яме, рассказал следователям инструктор детской площадки Сергей Сочинский.

Об этом сообщил судья Заводского районного суда Кемерово, решая вопрос об аресте управляющей торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок. По словам свидетеля, огонь мог вспыхнуть из-за «искры с потока» или замыкания проводки. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что на потолке была целая связка кабелей. Сочинский также напомнил, что дети «в яме», а также сотрудники не курили.

Напомним, обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному после пожара, проходят пять человек. При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, еще около 70 пострадали.

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