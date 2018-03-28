Контролеры рассказали подробности о гибели людей при пожаре в Кемерово

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Кемерово, 28 марта. Следователи по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово взяли показания у двух контролерш кинотеатра. По словам женщин, когда они узнали о возгорании, то начали забегать в залы и кричать, чтобы люди срочно покинули помещение.

Билетные контролеры сообщили, что часть посетителей сразу бросилась на выход из кинозалов, остальные стали собирать вещи. Однако огонь быстро распространялся по последнему этажу. В результате люди не смогли покинуть ТЦ через основной выход, пишет Telegram-канал Mash.

Сотрудники СК РФ встретились к родственниками погибших при пожаре. Известно, что 29 марта с ними намерен пообщаться глава ведомства Александр Бастрыкин, который держит расследование под контролем.

Крупный пожар в Кемерово произошел днем 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело, работа следствия продолжается.

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