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Общество
Минприроды откладывает принятие закона о запрете контактных зоопарков
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    Минприроды откладывает принятие закона о запрете контактных зоопарков

    16:09  28 Марта 2018
    2205

    Минприроды откладывает принятие закона о запрете контактных зоопарков

    Москва, 28 марта. Во время пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки людей. В охваченном огне торговом центре также оказались заперты все питомцы контактного зоопарка «Ребятам о зверятах», всего около 200 животных. Между тем, депутаты Госдумы второй год пытаются на законодательном уровне запретить деятельность контактных зоопарков.

    Их поддерживают гражданские активисты, призывающие закрыть подобные места для проведения детского досуга. Петицию, созданную ими три года назад, подписали свыше 41 тысячи человек. Последнее раз она обновлялась больше года назад, как раз, в связи с намерением депутатов Госдумы ввести запрет на деятельность контактных зоопарков в рамках законопроекта «Об ответственном обращении с животными».

    Законопроект уже прошел первое чтение, но для его принятия необходимы подзаконные акты Минприроды РФ. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов — один из создателей законопроекта, считает, что ведомство намеренно не разрабатывает соответствующие акты.

    «Они не готовят их, давая, тем самым, возможность представителям этого бизнеса зарабатывать деньги. Ничем другим я это объяснить не могу», — заявил Бурматов в интервью ФАН.

    Также, по словам депутата, в контактных зоопарках ежедневно погибают сотни животных.

    «Это конвейеры смерти. Как правило, там находятся животные, во-первых, дикие, во-вторых, ведущие ночной образ жизни, — утверждает Бурматов. — Организм диких животных не приспособлен к большому количеству физических контактов, они получают несовместимый с жизнью объем бактерий. Что касается животных ночного образа жизни: они бодрствуют ночью, а днем должны спать. А в контактных зоопарках у них все с ног на голову: их весь день тискают, поэтому они не могут спать, а ночью им природой обозначено бодрствовать. От такого стресса они умирают очень быстро».

    Зоозащитники добиваются принятия подобного закона более 15 лет. Первый проект был внесен в Госдуму в 2010 году. Особое значение важности законодательного регулирования обращения с животными уделил в 2016 году президент России Владимир Путин обратил внимание на важность принятия соответствующего закона.

    Наиболее сильное сопротивление принятию закона оказывается сообществом охотников, они выступают против запрета бесконтактной притравки (инициатива также включена в законопроект).

    Контактные зоопарки приносят своим хозяевам миллионы рублей доходов. Согласно статистике, посещаемость торговых центров возрастает на 30%, если там есть уголок с животными. Подобные точки окупаются за три месяца. При этом архитектурные проекты торговых центров не предусматривают создание контактных зоопарков.

    В контактных зоопарках постоянно происходит какие-нибудь ЧП: животные кусаются или царапаются, из-за этого детям часто назначают курсы уколов от бешенства. Но в первую очередь страдают именно сами животные.

    Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова утверждает, что размещение контактных зоопарков в торговых центрах пожароопасно.

    «Животные, доведенные до крайности, часто сбегают и попадают в технические зоны, где есть проводка. Это может привести к возгоранию. Более того, зоопарки организовывают рядом с кафе, получается, солома и шерсть находятся бок о бок с нагревательными приборами, — заявила Новожилова. — В чрезвычайных ситуациях животные часто становятся жертвами. У них нет шансов, их не спасают. До этого они мучаются и погибают так же мучительно.

    На запрос ФАН в Минприроды заверили, что необходимые подзаконные акты разрабатываются. 

    «Ждем, когда документ будет вынесен на рассмотрение во втором чтении, но, если объективно, мы не видим прогресса с законопроектом», — ответили в ведомстве.

    Напомним, 25 марта при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли все питомцы контактного зоопарка «Ребятам о зверятах», их было около 200.

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    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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