Фигурант дела о трагедии в Кемерово возглавлял благотворительный фонд «Детство»

В закладки

Кемерово, 28 марта. Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, занимавшийся организацией системы пожарной сигнализации в здании Игорь Полозиненко ранее был директором благотворительного центра «Детство».

Знакомая с Полозиненко заведующая детского сада №130 в Кемерово характеризует мужчину исключительно положительно, как «простого» и добродушного человека, который занимается благотворительностью ради детей. Мужчина оказывал помощь и садику, куда раньше ходила его дочь. Женщина заявила, что ей трудно поверить в то, что Полозиненко мог стать причиной гибели десятков людей.

«Я так поняла, что он там монтировал пожарную сигнализацию. Может быть, он ничего не нарушал. Может, она отключилась, а они его не вызывали», — приводит ее слова телеканал «Подмосковье 360°»

Напомним, сегодня в России объявлен день общенационального траура в память по погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» взрослым и детям. Во многих российских городах пройдут траурные акции в память о жертвах трагедии.

Вчера Следственный комитет ходатайствовал об аресте всех пяти фигурантов дела о пожаре в Кемерово.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.