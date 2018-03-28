«Жду, что шанс получат Шатов и Дзюба»: эксперт о товарищеских матчах сборной России

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Санкт-Петербург, 28 марта. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в интервью Федеральному агентству новостей поделился мнением об игре сборной России против Бразилии и Франции.

«К сожалению, в матчах сборной России не увидел тактического разнообразия. Мы играем в три центральных защитника, хотя в нашей стране это самая дефицитная позиция. Видно, что кроме Смолова нет игроков, которые способны забивать. Можно сказать, что нет Кокорина, но речь идет о полузащитниках. Перекрыв Смолова, соперник фактически лишает сборную игры в атаке…» — отметил Стрепетов.

По словам эксперта, сборной могли бы помочь футболисты «Зенита» Олег Шатов и Артем Дзюба, которые в поисках игровой практики в зимнее трансферное окно сменили Петербург на Краснодар и Тулу соответственно.

«Жду, что свой шанс получат Шатов и Дзюба. При этом хочу сказать, что моментами наша команда показывала хороший футбол, но мы ждем большего. На мой взгляд, решение использовать латералями немолодых Жиркова и Самедова — довольно спорное решение, на них ложится слишком большая нагрузка. Понравилось взаимодействие связки Головин — Дзагоев», — сказал Стрепетов.

Напомним, во вторник сборная России в Петербурге провела товарищеский поединок против команды Франции. Игра завершилась в пользу подопечных Дидье Дешама (3-1). Ранее в рамках подготовки к стартующему в июне чемпионату мира по футболу в РФ национальная сборная сыграла в Москве с бразильцами — пятикратные чемпионы мира были сильнее: 3-0.

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