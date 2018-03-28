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Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках
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    Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках

    12:48  28 Марта 2018
    17332

    Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках

    Публика смогла ознакомиться с презентацией по «делу Скрипаля», продемонстрированной для иностранных послов в посольстве Великобритании в России 22 марта. Состоящий из шести слайдов документ безапелляционно утверждает, будто Россия ответственна за отравление бывшего сотрудника ГРУ, и завершается слайдом, перечисляющим комплекс мер, которые Лондон считает уместными к применению против нашей страны.

    «Доказательств предоставлено не было»

    Даже беглое ознакомление с текстом опубликованного изданием «Коммерсант» документа вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, речь вроде бы идет о серьезном документе внешнеполитического ведомства мировой ядерной державы и члена Совбеза ООН. С другой стороны, аргументация и изложение фактов в документе выполнены на уровне плохой курсовой работы студента «коммерческого» вуза. В презентации нет ни твердо установленных фактов, ни отсылок к формальной логике.

    Интересно, что косвенно такую же оценку данному документу (вне зависимости от дальнейших действий своих государств) высказали послы тех стран, которым он был продемонстрирован. Дипломаты подтвердили на брифинге, прошедшем в российском посольстве в Великобритании 27 марта, что Лондон не предоставил своим партнерам никаких веских доказательств в деле расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Более того, при внимательном рассмотрении опубликованного документа можно понять, что в нем нет никакой обещанной «закрытой» части, как и каких-либо ясных и явных отсылок к ней. Хотя бы в виде пресловутого «белого порошка» или вымышленных фотографий «передвижных лабораторий смерти», в которых с трибуны ООН обвиняли иракского лидера Саддама Хусейна.

    Впрочем, это никак не смутило союзников Великобритании по травле России. В частности, посол США в России Джон Хантсман заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему «весьма убедительной». Как заявил Хантсман, США «полностью доверяют» информации, предоставленной британской стороной, причем, по его утверждению, картина произошедшего была «достаточно ясной» для всех присутствовавших.

    Тем не менее, нам все-таки стоит разобраться в некоторых существенных деталях опубликованной презентации и усомниться даже в них.

    Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках

    Выдуманное обращение в ОЗХО

    Ложь британского Форин-офиса начинается уже с первого слайда, в котором представлена британская версия хронологии событий, сопровождавших отравление Скрипалей.

    На нем указано, будто Великобритания якобы еще 8 марта проинформировала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о факте отравления двух человек нервно-паралитическим газом в Солсбери, а 14 марта подала официальную заявку об инциденте в эту организацию. Далее утверждается, что специалисты ОЗХО прибыли на место происшествия 19 марта, только через две недели (!) после инцидента, произошедшего 4 марта.

    Даже простая проверка изложенных здесь «фактов» приводит нас к интересному уточнению: британские власти обратились в ОЗХО по делу экс-полковника ГРУ Скрипаля только благодаря давлению со стороны России, которая на протяжении двух недель добивалась формального начала расследования согласно международно признанным процедурам.

    «Под давлением российской стороны она (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. — ред.) была вынуждена писать письмо в ОЗХО и попросить так называемого независимого расследования, независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении этого ядовитого вещества... С моей точки зрения, это очень важный шаг. Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами», — заявил 16 марта посол России в Великобритании Александр Яковенко.

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    Следующим пунктом британской стороной утверждается, что 12 марта «российский посол был запрошен для дачи объяснений», которые якобы не воспоследовали вплоть до 13 марта. В то время как из интервью самого Яковенко прекрасно видно, что это скорее российский посол на протяжении десятка дней просил каких-либо внятных объяснений от британской стороны и призывал их начать независимое расследование. Что и вылилось в обращение к структурам ОЗХО уже после формального «назначения» России на роль главного подозреваемого и даже — обвиняемого!

    Кроме того, на официальной социальной странице ОЗХО мы не найдем за период 8—16 марта никаких упоминаний об инциденте в Солсбери или обращениях британской стороны в секретариат или в иные службы ОЗХО. Хотя, по логике событий, такого рода обращение правительства Великобритании по существенному поводу должно было найти отражение на официальной фейсбук-странице ОЗХО.

    Как пример, рабочее общение Эммануэля Макрона с представителями ОЗХО, произошедшее в этот же период, 22 марта, прекрасно отражено в соответствующей хронологической записи.

    Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках

    Русофобия на марше

    Дальнейшие поиски правды в презентации британского посольства лишь заводят в еще больший тупик.

    Из оставшихся четырех содержательных слайдов (в шесть слайдов презентации включена и заглавная страница) один посвящен «новой фазе российской агрессии», второй излагает факты о нервно-паралитическом веществе «Новичок», третий совершенно бездоказательно рассказывает о «длинном списке враждебных действий России» из двенадцати пунктов. Заключительный слайд перечисляет меры, которые британское правительство приняло по результатам инцидента в Солсбери, — отнюдь не в плане установления истины, но в отношении России как «враждебного государства».

    За пределами этой куцей, тенденциозной и наполненной политической русофобией презентации остались противоречащие и даже прямо опровергающие ее выводы факты. Изложенная в ней позиция о том, что «никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», вступает в противоречие с тем, что специалист Вил Мирзаянов, числящийся «главным разработчиком» пресловутого «Новичка», с 1996 года живет и работает в США.

    Добавим, что последний завод, который «предположительно» в советское время был опытной площадкой для испытаний химического оружия из семейства «Новичок», находился в Павлодаре (сейчас — территория Казахстана) и к 1999 году утратил все возможности для производства боевых отравляющих веществ. Основной же испытательный полигон по перспективным химическим веществам и второй опытный завод располагался в узбекском городе Нукус и был закрыт правительством Узбекистана в 1999 году, под контролем и при финансовой поддержке министерства обороны США.

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    Более того, эксперименты позднего СССР с перспективными нервно-паралитическими газами, судя по всему, так и не привели к созданию устойчивых и пригодных для реального применения боевых отравляющих веществ. Речь может идти только о неких идеях, которые были лишь вчерне реализованы на практике. Эксперты, например токсиколог Алексей Водовозов, указывают, что само существование «Новичка» как боевого отравляющего вещества до сих пор окончательно не доказано.

    Кроме того, еще в 2011 году научный совет при уже упомянутой Организации по запрещению химического оружия отмечал в своем официальном докладе, что никаких свидетельств существования «Новичка», кроме заявлений Мирзаянова, не существует.

    Все эти неудобные для Великобритании факты остались за рамками официальной презентации. Ведь ее целью отнюдь не было установление истины в деле отравления Скрипаля и его дочери. А когда поиск истины и установление фактов отбрасываются, как ненужные элементы, в обвинительном процессе с заранее установленным и утвержденным результатом, то и писать надо: «Подлог, обман и политическая целесообразность».

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    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #новичок #дело скрипаля #мирзаянов
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