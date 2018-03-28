Польша подписала контракт на поставку американских ПВО Patriot

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Варшава, 28 марта. Власти Польши подписали контракт о поставке американских систем ПВО Patriot, документ касается реализации первой фазы проекта создания национальной системы ПРО «Висла».

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку ПВО Patriot, первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет. Прогнозируется, что первые ЗРК Patriot будут переданы польскому оборонному ведомству в 2022 году.

Напомним, что летом 2017 года Варшава и Пентагон подписали соглашение о поставке противоракетного комплекса, который стоит на вооружении в США. Подписание состоялось во время визита американского лидера Дональда Трампа в столицу Польши.

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