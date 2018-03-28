Россия ответит Украине на высылку дипломатов из-за «дела Скрипаля»

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Москва, 28 марта. В российском дипломатическом ведомстве заявили, что решение Киева о высылке российских дипломатов не останется без адекватного ответа.

В МИД РФ объявили действия украинских властей «глубоко враждебным актом» по отношению к России, и предупредили, что у киевских политиков не должно быть иллюзий по поводу ответных действий России.

«Предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно», — указано в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.

Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, Киев «проводит бездумный курс на нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям, желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами».

Напомним, ранее в Киеве объявили о высылке 13 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании, бездоказательно обвинившей Россию в отравлении перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля.

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