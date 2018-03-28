«Распивочно и навынос»: эксперты прокомментировали причастность Украины к созданию ракет КНДР

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Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских ракетах могли содержать элементы, которые были произведены на украинском предприятии «Южмаш», заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — заявил эксперт.

В августе 2017 года американская газета The New York Times сообщила, что Северная Корея могла получить двигатели «Южмаша» для производства баллистических ракет. Украинское предприятие тогда опровергло информацию, подчеркнув, что если технологии и были использованы, то их якобы скопировали преступным способом.

В поисках сотрудничества

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил: не секрет, что спецслужбы КНДР активно работали на просторах бывших республик СССР в поисках ракетных и прочих военных технологий с самого начала 1990-х гг.

«Украина, естественно, была очень перспективным направлением в этом плане. В наследство от СССР ей достались многие ракетные технологии, но самостоятельно она их не могла в полной мере использовать из-за экономических проблем и прочее. Недостаточное финансирование предприятия естественно создавало возможности для потенциальных утечек», — пояснил Юрий Лямин.

«Деловые люди»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление Кику.

«Зная продажность и беспринципность украинских чиновников и коммерсантов, удивительного ничего тут нет, да и быть не может. Эти деятели готовы торговать всем, что продается, включая собственную страну, «распивочно и навынос», говоря известными словами великого русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Продажа в обход всех международных санкций ракетных двигателей КНДР — вполне логичный шаг для украинских «деловых людей», особенно, если оплата гарантирована и, как обычно бывает в подобного рода сделках, находится в тени и, стало быть, не облагается официально никакими налогами.

Показательно, что весь свой «антикоммунизм» украинские власти сразу поумерили, когда замаячили реальные поступления в свободноконвертируемой валюте из страны, которые западное общественное мнение относит к «коммунистическим». Деньги для Порошенко важнее», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, никаких санкций для Украины не будет. Особенно когда Киев используется как ударная сила против России.

«Пожурят слегка на словах американские хозяева. Пока Украина им нужна, в том числе и против России, будут далее использовать. Тем более, что официальные лица в Киеве будут все отрицать до последнего, а если их припрут к стенке, спишут все на мифических «российских шпионов», якобы связанных с «северокорейской диктаторской династией». В самом крайнем для украинских властителей случае, те найдут какого-нибудь «стрелочника» и выдадут его головой в руки американских ЦРУ и ФБР, а там ему дадут пару-тройку пожизненных заключений и доложат об успешно проведенной «спецоперации», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.

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