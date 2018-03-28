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Политика
«Распивочно и навынос»: эксперты прокомментировали причастность Украины к созданию ракет КНДР
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    «Распивочно и навынос»: эксперты прокомментировали причастность Украины к созданию ракет КНДР

    15:24  28 Марта 2018
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    Эксперт рассказал, что ждет Украину из-за наличия ее компонентов в ракетах КНДР

    Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских ракетах могли содержать элементы, которые были произведены на украинском предприятии «Южмаш», заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — заявил эксперт.

    Эксперт рассказал, что ждет Украину из-за наличия ее компонентов в ракетах КНДР

    В августе 2017 года американская газета The New York Times сообщила, что Северная Корея могла получить двигатели «Южмаша» для производства баллистических ракет. Украинское предприятие тогда опровергло информацию, подчеркнув, что если технологии и были использованы, то их якобы скопировали преступным способом.

    В поисках сотрудничества

    Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил: не секрет, что спецслужбы КНДР активно работали на просторах бывших республик СССР в поисках ракетных и прочих военных технологий с самого начала 1990-х гг.

    «Украина, естественно, была очень перспективным направлением в этом плане. В наследство от СССР ей достались многие ракетные технологии, но самостоятельно она их не могла в полной мере использовать из-за экономических проблем и прочее. Недостаточное финансирование предприятия естественно создавало возможности для потенциальных утечек», — пояснил Юрий Лямин.

    «Деловые люди»

    Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление Кику.

    «Зная продажность и беспринципность украинских чиновников и коммерсантов, удивительного ничего тут нет, да и быть не может. Эти деятели готовы торговать всем, что продается, включая собственную страну, «распивочно и навынос», говоря известными словами великого русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Продажа в обход всех международных санкций ракетных двигателей КНДР — вполне логичный шаг для украинских «деловых людей», особенно, если оплата гарантирована и, как обычно бывает в подобного рода сделках, находится в тени и, стало быть, не облагается официально никакими налогами.

    Показательно, что весь свой «антикоммунизм» украинские власти сразу поумерили, когда замаячили реальные поступления в свободноконвертируемой валюте из страны, которые западное общественное мнение относит к «коммунистическим». Деньги для Порошенко важнее», — пояснил Владимир Соловейчик.

    Эксперт рассказал, что ждет Украину из-за наличия ее компонентов в ракетах КНДР

    По мнению эксперта, никаких санкций для Украины не будет. Особенно когда Киев используется как ударная сила против России.

    «Пожурят слегка на словах американские хозяева. Пока Украина им нужна, в том числе и против России, будут далее использовать. Тем более, что официальные лица в Киеве будут все отрицать до последнего, а если их припрут к стенке, спишут все на мифических «российских шпионов», якобы связанных с «северокорейской диктаторской династией».

    В самом крайнем для украинских властителей случае, те найдут какого-нибудь «стрелочника» и выдадут его головой в руки американских ЦРУ и ФБР, а там ему дадут пару-тройку пожизненных заключений и доложат об успешно проведенной «спецоперации», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #кндр
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