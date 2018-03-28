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МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб
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    МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб

    13:04  28 Марта 2018
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    МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб

    Москва, 28 марта. В министерстве иностранных дел России отреагировали на безосновательные обвинения Лондона в адрес Москвы о якобы причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

    В Москве обратили внимание, что власти Британии не способны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Кроме того, британские власти пренебрегают «всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

    «Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию», — заметили российские дипломаты.

    В МИД РФ при этом подчеркнули, что от граждан Британии скрывают ключевые моменты этого инцидента, как и факт существования недалеко от Солсбери, где отравили Скрипаля, секретной лаборатории, где, «как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия». Все эти признаки дают Москве основания полагать, что к отравлению бывшего офицера ГРУ причастны британские спецслужбы.

    «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании», — заключили в ведомстве.

    Если Москве не будут предоставлены «убедительные доказательства обратного», то Россия будет считать, что имеет дело с «покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации».

    Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения. 

    МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #мид рф #отравление #лондон #провокация #спецслужбы #дело скрипаля
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