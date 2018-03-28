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Ушел из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
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    Ушел из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

    13:09  28 Марта 2018
    670

    Ушел из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

    Москва, 28 марта. Ушел из жизни Михаил Калашников — советский и российский оружейник, конструктор, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия. Виктору Михайловичу было 75 лет. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы «Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова», оружейник скончался накануне. Причины смерти Калашникова не сообщаются.

    Как стало известно ФАН, знаменитый оружейник умер в Ижевске. Церемония прощания состоится 30 марта в ритуальном зале «Небеса». Калашникова похоронят на Южном кладбище.

    Виктор Михайлович — выпускник ИМИ-ИжГТУ, кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников». Он принял участие (как автор и как соавтор) в создании 30 изобретений, которые были защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ на изобретения. Разработал такие принятые на вооружение образцы, как ПП-19 «Бизон», модификацию ПП-19 Бизон «Витязь», АЛ-7.

    Напомним, в субботу на 95-м году жизни скончалась швейцарская певица Лиз Ассиа, одержавшая победу на первом конкурсе «Евровидение» в 1956 году.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #калашников
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