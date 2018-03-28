Сирия направила полицейские подразделения в освобожденные районы Восточной Гуты: ФАН публикует видео

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Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Нашабии, куда после освобождения города от боевиков «Джейш аль-Ислам», сирийскими властями были направлены полицейские подразделения.

Напомним, Нашабия, которая была самой восточной точкой анклава боевиков в Восточной Гуте, была освобождена одной из первых в начале марта этого года. Параллельно с продолжившимся наступлением правительственных войск на запад и созданием гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из зоны боевых действий, министерство внутренних дел САР направило в уже освобожденные районы полицейские подразделения

Так, начальником полиции провинции Дамаск, генерал-майором Эссамом аль-Халладжем в городе Нашабия была создана временная штаб-квартира полицейского районного управления. Сюда были переброшены достаточные силы для защиты местных жителей в районах, где еще недавно действовали боевики вооруженных группировок.

Генерал-майор Аль-Халладж в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что полицейское патрулирование было усилено во всех уже освобожденных городах и селах Восточной Гуты, чтобы восстановить стабильность и обеспечить безопасность граждан, а также установить пропускные пункты по коридору Баз—Хаммурия для облегчения движения автобусов, которые перевозят людей.

В свою очередь, глава района Нашабия заявил, что задача полиции на этом этапе — обеспечить защиту государственной и частной собственности, а также создать необходимые условия для людей, вернувшихся в свои дома, которые они покинули ранее из-за преступных действий террористических организаций.

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