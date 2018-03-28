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Крупные российские торговые центры проведут внеплановые проверки готовности к ЧП
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    Крупные российские торговые центры проведут внеплановые проверки готовности к ЧП

    13:01  28 Марта 2018
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    Крупные торговые центры проведут внеплановые проверки готовности к ЧП

    Москва, 28 марта. Кемеровская трагедия породила обоснованные опасения по поводу того, насколько популярные у россиян торгово-развлекательные центры подготовлены к внештатным ситуациям, в первую очередь, пожарам и терактам. В социальных сетях идет бурное обсуждение достоинств и недостатков различных ТРЦ. Федеральное агентство новостей поинтересовалось, какие меры приняты для обеспечения безопасности посетителей крупными торговыми центрами после трагедии в «Зимней вишне». 

    В компании IKEA ФАН рассказали, что проводят на регулярной основе проверки и комплексные тестирования систем противопожарной защиты, в том числе и на аварийных источниках электроснабжения. Например, тестирование автоматического запуска пожарных насосов проводится каждую неделю, а тестирование автоматической системы пожарной сигнализации, включая противопожарный алгоритм, ежемесячно.

    «Иногда, кстати, посетили жалуются на учебные эвакуации, — рассказали ФАН в дирекции IKEA. — Но мы просим всех отнестись с пониманием. Это делается для их безопасности. Наши детские площадки спроектированы и размещены таким образом, чтобы в случае ЧС эвакуация прошла максимально оперативно и организованно. В этих целях для персонала действуют коды раннего предупреждения». 

    В тех торговых центрах МЕГА, где работают операторы детских площадок или образовательно-развлекательные центры, эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям. При этом детей выводят в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для них развертывается теплая палатка или подаются автобусы.

    Для родителей действует система оповещения, что их дети уже эвакуированы и находятся в специальном пункте сбора. Если на улице холодная погода, то при эвакуации посетителям раздаются пледы.

    В холдинге «Адамант» (объединяет сеть торговых центров в Санкт-Петербурге) Федеральному агентству новостей сообщили, что «при проектировании, строительстве и реконструкции зданий петербургских ТЦ используются строительные материалы, которые соответствуют нормативной группе горючести, применяемой для конкретных конструкций и элементов».

    Крупные торговые центры проведут внеплановые проверки готовности к ЧП

    На вопрос ФАН о пожарных выходах в торгово-развлекательных комплексах сотрудники холдинга заверили, что «все двери на путях эвакуации беспрепятственно открываются изнутри», а в местах скопления людей «устанавливаются всевозможные системы «антипаники» или системы контроля доступа, которые должны разблокировать двери при срабатывании систем пожарной безопасности».

    Кроме того, в «Адаманте», как и во многих других центрах, собираются устроить внеплановые комплексные проверки готовности объектов к чрезвычайным ситуациям.   

    В Группе компаний «Регионы» и Группе компаний «Ташир» (оба холдинга владеют сетью торгово-развлекательных центров в различных субъектах РФ) не смогли прокомментировать ситуацию с мерами противопожарной безопасности на своих объектах. 

    Напомним, что 25 марта в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» возник пожар, жертвами которого стали 64 человека, из них более половины – дети. Генеральная прокуратура России поручила своим подразделениям провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Марина Талагаева; Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кемерово #торговый центр #зимняя вишня #пожарная безопасность
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