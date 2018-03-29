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Сирия: местный журналист рассказал ФАН о конфликте между лидерами Рожавы и простыми курдами
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    Сирия: местный журналист рассказал ФАН о конфликте между лидерами Рожавы и простыми курдами

    8:00  29 Марта 2018
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    Жители Африна

    Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии встретился с сирийским журналистом Рафиком Лутфом, который неоднократно бывал в Африне еще до начала турецкой операции «Оливковая ветвь». Наш репортер поговорил с ним о тех настроениях, которые царили внутри курдского народа, о деятельности лидеров Рожавы и возможном дальнейшем развитии событий в северной части республики.

    Собеседник ФАН подчеркнул, что шаги лидеров Курдистана, направленные на отделение данного самопровозглашенного региона от САР, совершенно не отражают мнение обычных жителей Африна или других частей Рожавы. Проживающие здесь и курды, и арабы однозначно выступают за то, чтобы оставаться частью единой Сирии, и даже более того — хотели бы передать север республики в ведение официального правительства страны. Именно за это выступало население Северо-западного Алеппо, когда над кантоном нависла турецкая угроза.

    Армия Турции

    «Я был в Африне еще до того, как туда прибыли турецкие подразделения и их союзники, и скажу честно, жителям там жилось достаточно тяжело. Потом вошли силы «Оливковой ветви», и начались бои между курдскими формированиями и турецкой армией. Надо сказать, что обычные жители кантона, не важно — курды или арабы, были изначально против лидеров курдских партий и руководителей Отрядов народной самообороны (YPG), которые хотели отделиться от Сирии. Люди, наоборот, хотели, чтобы в район вошла сирийская армия, потому что знали, что без этого ситуация может стать только хуже», — отметил Рафик Лутф.

    Рафик Лутф

    Он также добавил, что на всей этой ситуации в Африне в свою пользу пытались сыграть Соединенные Штаты. С одной стороны, они хотели поссорить Анкару и Москву, и, с другой, — им было выгодно, что в Сирии разгорелся новый очаг нестабильности. По мнению журналиста, американцы всегда видят перед собой лишь собственные интересы и действуют только в соответствии с ними, причем методы и средства для них не важны.

    «Я думаю, что тут очень хитрую роль сыграли Соединенные Штаты, они хотели столкнуть Турцию с союзниками, то есть с Россией и Ираном. Я считаю, что это была просто месть или такая отчаянная реакция на свои поражения и неудачи, тем более на фоне успешной деятельности РФ и Ирана на Ближнем Востоке. Россия сыграла большую роль в рамках налаживания ситуации в Сирии, в том числе попыталась разрешить проблему и в Африне. У России неплохие отношения с Турцией, но США были заинтересованы в том, чтобы испортить их. Они считают, что раз Турция является частью НАТО, то ее политика должна выстраиваться в соответствии с американскими интересами», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Сирийский журналист сравнил действия РФ и США в САР

    Журналист не раз подчеркнул, что именно Россия является главным миротворцем в Сирии. Это как раз та едва ли не единственная сторона, которая искренне стремится навести порядок в САР и урегулировать конфликт.

    «Наши российские друзья имеют принципы и ценности, и они с самого начало честно к нам относились. Мы никогда не видели, чтобы Россия говорила одно, но делала другое. РФ всегда хотела мира, и пять лет не вмешивалась в конфликт. Но когда для Москвы стало совершенно ясно, что США ведут себя крайне нагло и безнравственно в Сирии и что мира этим путем достичь невозможно, она решила сказать Вашингтону и всему миру — «Хватит!». Раньше в Сирии бушевал терроризм, и, действительно, Россия боролась с ним, в отличие от США. И сейчас результат налицо», — заключил Рафик Лутф.

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    Автор: Нур Молхем
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #алеппо #турция #дамаск #курды #африн #sdf #ypg #рожава
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