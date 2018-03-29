Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

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80 картин и 2 рисунка, каждому произведению – почти 4 сотни лет. Белый зал и Колоннада Пушкинского музея открывают россиянам крупнейшее частное собрание шедевров голландской живописи XVII века. Часть знаменитой Лейденской коллекции привез в Россию американский предприниматель Томас Каплан.

Как рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, сообщение о том, что в Лувре открывается выставка голландской живописи, стало сигналом к тому, чтобы познакомиться с коллекционером и попытаться показать эту выставку в Москве.

«Коллекционер – настолько невероятный, настолько открытый человек, настолько эмоционально адекватный к нам, что он мгновенно принял решение», — заявила Марина Лошак.

Лейденская коллекция насчитывает 250 картин. Ее ядро – работы Рембрандта. Посетители смогут увидеть 12 живописных творений мастера и один рисунок. Здесь и работы из серии аллегорий чувств, и «Портрет мужчины в красном дублете», и «Девушка в расшитой золотом накидке». Уникальная коллекция уже побывала в Лувре, музеях Пекина и Шанхая. Центром экспозиции в Москве стала «Минерва».

«Минерва была богиней мудрости и войны. Екатерину Вторую при жизни называли Минервой. Это одна из самых утонченных вещей, которую только можно показать. И я совершенно не удивлен тому, что русские выбрали именно ее в качестве главного произведения этой выставки», — заявил коллекционер Томас Каплан.

В центре экспозиции за величественной «Минервой» расположились два миниатюрных рисунка с изображениями животных. Справа - молодой лев Рембрандта, а слева - «Голова медведя» в исполнении Леонардо да Винчи. Как и всякая графика на бумаге, он боится яркого света и поэтому помещен в стеклянный бокс, в котором поддерживается освещение не больше 40 люкс. И хотя художник не принадлежит к мастерам золотого века Голландии, его миниатюрное произведение – жемчужина Лейденской коллекции.

«Нам приходится тратить много сил на то, чтобы регулярно следить за состоянием этих произведений искусства. Мы посвящаем этому очень много времени. Постоянно обсуждаем, рассматриваем детали… Каждая работа из коллекции обслуживается по самым высоким стандартам. С нами работает целая команда искусствоведов и музейных хранителей. Мы делаем все, чтобы сохранить эти работы. Важно быть уверенными в том, что с ними все в порядке, как на выставках, так и вне музейных стен», — рассказала куратор Лейденской коллекции Лара Ягер-Красселт.

На выставке – и работы современников Рембрандта: его учителя Питера Ластмана, друга и коллеги Яна Ливенса, ученика Геррита Дау. Новые для широкого зрителя, многие картины долгое время были неизвестны даже специалистам. Если бы не страстное увлечение Каплана, возможно, мир и не увидел бы столько голландских шедевров вместе. Всю Лейденскую коллекцию предприниматель собрал меньше, чем за 15 лет.

«Девушка за верджинелом» Яна Вермеера Делфтского. Единственная работа зрелого периода творчества знаменитого художника, которая до сих пор находится в частной коллекции. Она предположительно написана на холсте из того же рулона, что и — «Кружевница» из постоянной экспозиции Лувра. На счету великого мастера 36 работ, но они не представлены в собраниях российских музеев. Увидеть одно них в России – событие поистине мирового масштаба.

«Здесь образуется такой диалог между работами Рембрандта, Карла Фабрициуса, Герарда Дау, теми, которые есть и в собрании нашего музея, и теми, которые мы видим на выставке Лейденской коллекции», — сказал заведующий отделом искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Вадим Садков.

И добавил, что было бы очень поучительно после посещения выставки спуститься вниз, в голландский зал музея имени А.С. Пушкина. Или, наоборот, начать с постоянной экспозиции пушкинского музея, а затем подняться на выставку Лейденской коллекции, принадлежащей господину Каплану.

Уникальная коллекция по масштабу и насыщенности уступает разве что ведущим национальным музеям мира. В Пушкинском ожидают настоящий ажиотаж. Выставка пробудет в Москве до 22 июля, затем отправится в Эрмитаж.

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