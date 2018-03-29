Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

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Российская рок-группа «Зверобой» презентует в центре столицы свой новый альбом. Сборник вышел патриотический: все песни в нем о Родине, доме и о мире.

В альбоме 16 песен, все разные и о разном. Но все они, как главы в книге, объединены одной общей темой.

«В данном случае, это рассказ про нашу большую общую родину, которая выходит далеко за границы Российской Федерации, и альбом раскрывает эту тему, во многом с разных сторон», — поясняет автор музыки и текстов группы «Зверобой» Алексей Иовчев.

Одна из тем, самая драматичная – война. Музыкантам важно говорить об этом в текстах своих песен. Во многих произведениях они рассказывают о героической борьбе Донбасса. Композиции «Едут-едут БТРы», «Эти Русские» уже стали хитами в Донецкой и Луганской республиках. Тема борьбы и патриотизма продолжается и в новом альбоме «Родина». Клип на песню «Ополченец» был снят во время поездки музыкантов на Донбасс. А стихи написала луганская поэтесса Елена Заславская.

Группа часто выступает в Донецке, Горловке и других городах Донбасса. За честность и искренность ценит музыкантов жительница Донецка Анна. Не пропускает ни одного выступления «Зверобоев». Вот и сейчас она в Москве. Приехала, чтобы поддержать музыкантов и вживую послушать новые песни.

«Они пишут про войну, про нас. Эти песни очень сильно затрагивают. Сильные очень», — делится впечатлениями поклонница творчества группы Анна Лисовенко.

Наряду с серьезными, вдумчивыми песнями, в альбом «Родина» вошли и очень светлые, добрые, даже ироничные композиции. Лирика свободно переплетается с политикой, но в песнях нет воинствующих лозунгов, жажды мести и крови. Есть боль, печаль и вера в любовь, которая все-таки однажды победит.

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