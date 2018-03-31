Компромисс или самоубийство: Сирийский Курдистан сам толкает себя в ловушку

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Вопрос о будущем Сирийского Курдистана на сегодня является центральным моментом послевоенного урегулирования в Сирии.

Уже очевидно, что дни Восточной Гуты, последнего крупного террористического анклава, неподконтрольного правительству в Дамаске, сочтены. Столь же незавидна ситуация и с другими мятежными территориями — частью провинций Дераа и Идлиб, котлом в районе Растана и американским аванпостом в Ат-Танфе, в центре Сирийской пустыни.

Центральное правительство уже выполнило программу-минимум, с помощью союзников доказав невозможность изменения власти в Сирии военным путем. Однако под вопросом продолжает оставаться возможность полного мирного послевоенного урегулирования, для успешности которого определенность по Сирийскому Курдистану является основным условием.

Увы, нормализации ситуации в этих северных районах Сирии мешает близорукая и даже безрассудная политика самих курдов. Они во что бы то ни стало хотят воплотить свою мечту о государственности, не обращая внимания даже на то, что буквально по соседству находится «жертва» таких же амбициозных планов — Иракский Курдистан.

К сожалению, курдская зацикленность на плохо проработанных идеях превращает их в недоговороспособную сторону, с которой мало кто готов иметь дело. Печальней всего то, что иракский прецедент ничему не учит сирийских курдов — они сами толкают себя в ту яму, из которой не выбраться.

Тысяча лет без государства

Курдские народы — а в случае курдов приходится использовать именно такую терминологию, так как люди этой этнической группы говорят на трех разных языках: курманджи, сорани и зазаки, — вот уже на протяжении тысячи лет не имели своей собственной государственности. Удивительно, но немалая численность курдов (по оценкам, на Ближнем Востоке в разных странах проживают от 20 до 35 миллионов курдов) так и не привела их к собственной государственности.

Несмотря на формальное наличие провинции Курдистан в Персидской и Османской империях с XII и XV веков соответственно, она всегда рассматривалась лишь как обычная административная единица. Национальная элита в персидском или османском Курдистанах практически отсутствовала, предпочитая строить карьеру в столицах империй.

Кроме языкового вопроса, тема курдской государственности осложняется из-за небывалой пестроты курдских религиозных воззрений. Помимо суннитской версии ислама, которую исповедуют около 70% этнических курдов, среди них есть и шииты, а также последователи различных версий суфийско-шиитского синкретизма (алевиты в Турции, езиды в северном Ираке, шабаки у Мосула и ахл-е акк в Иране).

Стоит упомянуть, что среди курдов Ирака распространено и христианство (около 100.000 последователей), а вплоть до середины ХХ века имелись даже курды-иудеи, впоследствии практически полностью переехавшие в Израиль.

Такая пестрота религиозных воззрений среди курдских субэтносов никак не способствует его сплочению.

Тем не менее, нельзя отрицать и того, что большинство курдов стремится к независимости. Они подчеркивают, что в данном отношении отвечают всем необходимым для этого критериям: территориальная преемственность, язык, культура, история, — и что у них есть на это полное право.

При этом, поскольку вопрос национальной идентификации — дело внутреннее и даже интимное, то любая политика ассимиляции, которую в отношении курдов с разной степенью успешности проводили турки, арабы и персы на протяжении тысячи лет, в целом обречена на провал.

С другой стороны, реалии сегодняшнего дня и исторический контекст ХХ века, который разделил курдские территории в пределах четырех государств: Сирии, Ирака, Ирана и Турции, — тоже невозможно перечеркнуть только волей самих курдов и их желанием к самоопределению.

Для создания прочного национального и религиозного мира в сложившейся ситуации необходим реальный компромисс, который учел бы интересы курдов, турков, арабов, персов и массы других национальностей, проживающих на территории Сирии, Ирака, Ирана и Турции.

Иракский Курдистан: два клана — две беды

Наглядный пример неправильного решения курдского вопроса был продемонстрирован в Иракском Курдистане, который в период 2003—2017 годов вплотную подошел к задаче обретения своей независимости.

После крушения режима Саддама Хусейна курды получили небывалые права в «обновленном» Ираке. Из гонимого и даже уничтожаемого меньшинства они превратились в одну из трех главных национальных общин, наряду с арабами-суннитами и арабами-шиитами. Отразилось это и на участии курдов в политической жизни страны: так, лидер Демократической партии Курдистана Джаляль Талабани стал первым президентом оккупированного американцами Ирака и занимал этот пост с 2005 по 2014 год.

Именно с именем Талабани был связан проект политического Курдистана, который подразумевался умеренным кланом президента как автономное образование в составе Ирака, с созданием в некоем отдаленном будущем единого курдского пространства на территории сопредельных государств по примеру новейшей интеграции стран Бенилюкса или Евросоюза.

Конкурирующим с проектом Талабани стал проект Масуда Барзани, представлявшего клан барзан. За этой фигурой, ставшей в 2005 году президентом автономного Иракского Курдистана, стояла фигура его отца Мустафы Барзани. Последний в 1943 году поднял восстание против англичан в иракском Курдистане, а в 1945—1947 годах принимал участие в обороне советской Мехабадской (Курдской) республики, созданной СССР на территории севера Ирана. В этой связи известно высказывание Масуда Барзани, родившегося в 1946 году: «Я был рожден в тени курдского флага в Мехабаде, и я готов служить и умереть ради этого флага».

Именно политическими инициативами Барзани и его «Демократической партии Курдистана», их неадекватным видением независимости «здесь и сейчас» определялась инициатива по проведению референдума 25 сентября 2017 года о суверенитете Иракского Курдистана. Однако на деле этот референдум стал детонатором иракского контрнаступления, в результате которого под контроль багдадского правительства перешли все спорные территории, на которые претендовали курды.

Интересно, что решающую роль в сдаче нефтеносной провинции Киркук и ее одноименного центра Багдаду сыграла позиция «Патриотического союза Курдистана» и ее лидера Бафеля Талабани, сына «умеренного» интегратора Джаляля Талабани. Клан талабани, чьи позиции сильны в мультинациональном и мультиконфессиональном Киркуке, пошел на переговоры с командующим иранскими «Силами Кудс» (зарубежным корпусом «Стражей исламской революции») генералом Касимом Сулеймани. Договоренность клана талабани и Сулеймани обеспечила свободное продвижение шиитской милиции «Хашд аш-Шааби» вплоть до иракско-турецкой границы.

В результате пятидневного наступления иракские войска полностью заняли провинцию Киркук, отбив у курдов около 14 тысяч квадратных километров территории и практически все крупные нефтяные месторождения. В данный момент линия разграничения проходит в каких-нибудь 50 километрах от Эрбиля — столицы Иракского Курдистана.

Сегодняшнее положение иракских курдов отчаянное: они не только лишись нефти, но и, вероятно, даже остатков той реальной автономии, которая разумная политика начала 2000—2010 годов обеспечила им в постсаддамовском Ираке.

Потеря Киркука стала решающим ударом по клану Барзани и по нему лично. В конце октября 2017 года он был вынужден покинуть пост президента Курдистана — Восток не прощает проигравшим их политических ошибок.

Сирийский Курдистан: есть ли у него будущее?

Численность общины сирийских курдов, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 2,5 млн человек. Такой разброс в оценках связан как с прошлой политикой Дамаска, направленной, как и в сопредельных странах, на ассимиляцию курдов, так и с уже упомянутой «пестротой» самой курдской народной массы. Это около 9% довоенного населения Сирии, в случае максимальной оценки.

В то же время на сегодняшний день население Сирийского Курдистана (Рожавы) составляет около 4,6 млн человек, из которых около половины — это беженцы из соседнего Ирака и внутренние сирийские беженцы. Связано это с тем, что борьба с «Исламским государством»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ) привела к громадным разрушениям как на курдских, так и на арабских территориях. Кадры из разрушенного курдского Кобани мало отличимы от кадров из уничтоженной при штурме курдами и американцами Ракки.

При этом курды в основном сосредоточены на территории Рожавы в нескольких небольших территориальных анклавах — провинции Хасеке (бывшая провинция Джазира, получившая свое старое название в составе Рожавы), в районе города Айн-эль-Араб на севере Сирии и в Курдских горах на северо-западе близ турецкой границы, в районе теперь уже широко известного города Африн (провинция Алеппо).

Нетрудно понять, что ситуация в Рожаве практически точно повторяет ситуацию в Киркуке: такое же многонациональное и мультиконфессиональное население, компактное проживание курдов на незначительной площади и при этом — значительные территориальные захваты, осуществленные в момент слабости центральной власти и при активной внешней — и снова американской — поддержке.

При этом даже с учетом беженцев, а также арабов, ассирийцев и других национальностей, проживающих на нынешней территории Рожавы, ее население составляет не более четверти от общего населения Сирии. Впрочем, в распоряжении курдов зато оказалось около 70% сирийской нефти и около 57% сельскохозяйственных угодий, что используется ими с целью политического давления на центральные сирийские власти.

Конечно, такая ситуация не может длиться вечно. При столь недальновидной политике у Сирийского Курдистана может «вдруг» не оказаться не то что активных союзников, но и пассивных сторонников. Ну, а одна-единственная ставка на США может и не сработать — как она не сработала в Ираке, отправив в политическое небытие и Барзани, и его проект государства иракских курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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