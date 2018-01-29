Аксенов: Крым будет голосовать за свободу и безопасность на выборах президента России

Симферополь, 29 января. Губернатор Крыма Сергея Аксенов заявил, что жители полуострова будут голосовать за свободу и безопасность в день выборов президента России.

«Главное — это свобода и безопасность, гарантия будущего. Именно за это будущее мы будем голосовать 18 марта», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Аксенова, в дни Крымской весны жители полуострова заложили необходимый фундамент, а сейчас могут увидеть первый результаты своих усилий, среди которых строительство Крымского моста, трасса «Таврида», новый аэропорт и новые электростанции.

Аксенов также напомнил, что датой начала Крымской весны стало 28 января. Именно в этот день четыре года назад представители общественных организаций Крыма собирались в центре Симферополя, чтобы выразить протест против событий евромайдана.

Глава региона объявил о старте праздничных мероприятий, приуроченных к четвертой годовщине Крымской весны, разместив на своей странице символику и хэштег #строимбудущее.

Напомним, что Крым стал регионом России в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В результате общенародного референдума, проведенного на полуострове, за воссоединение с РФ высказалось подавляющее большинство крымчан. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ.