Путин рассказал о вкладе России в популяризацию хоккея с мячом

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года, который открылся в Хабаровске. По словам главы государства, Россия на протяжении многих лет вносить большой вклад в развитие данного вида спорта.

«Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, ее победами и триумфами», — говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Старт чемпионата, как отмечает Путин, всегда значимое событие. Ведущие команды мира вновь встретились, чтобы продемонстрировать свое мастерство и желание показать хороший результат, побороться за звание сильнейших игроков, а также подарить удовольствие от просмотра хорошей игры зрителям.

Путин выразил уверенность, что хабаровчане сделают все необходимое, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне.

Отметим, что российская сборная по хоккею с мячом выступает в группе А. В понедельник она сразится со сборной из Норвегии.