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Путин рассказал о вкладе России в популяризацию хоккея с мячом
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    Путин рассказал о вкладе России в популяризацию хоккея с мячом

    10:08  29 Января 2018  /обновлено: 10:08  29 Января 2018
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    Путин рассказал о вкладе России в популяризацию хоккея с мячом

    Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года, который открылся в Хабаровске. По словам главы государства, Россия на протяжении многих лет вносить большой вклад в развитие данного вида спорта.

    «Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, ее победами и триумфами», — говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Старт чемпионата, как отмечает Путин, всегда значимое событие. Ведущие команды мира вновь встретились, чтобы продемонстрировать свое мастерство и желание показать хороший результат, побороться за звание сильнейших игроков, а также подарить удовольствие от просмотра хорошей игры зрителям.

    Путин выразил уверенность, что хабаровчане сделают все необходимое, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне.

    Отметим, что российская сборная по хоккею с мячом выступает в группе А. В понедельник она сразится со сборной из Норвегии.

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #спорт #хоккей с мячом
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