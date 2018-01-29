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Общество
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Общество
Пострадавшая при резне в Перми учительница выступила с заявлением
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    Пострадавшая при резне в Перми учительница выступила с заявлением

    10:34  29 Января 2018  /обновлено: 11:29  29 Января 2018
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    Пострадавшая при резне в Перми учительница выступила с заявлением

    Пермь, 29 января. Учительница Наталья Васильева, тяжело пострадавшая в результате резни в пермской школе №127, выступила с заявлением. В нем она, в частности, выразила благодарность медикам, а также попросила уважать ее желание не общаться с прессой.
    Заявление Васильевой появилось на сайте Минздрава Пермского края.

    «Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье», — говорится в тексте комментария учительницы.

    Как сообщал ранее «Газета.Ru», 15 января ученик 10 класса вместе с бывшим учащимся 127 пермской школы пришли в учебное заведение, вооружившись ножами. Они напали на учеников одного из младних классов. В результате им удалось ранить девять детей. Множественные ножевые ранения также получила учительница Наталья Васильева.

     

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    Автор: Алексей Громов
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