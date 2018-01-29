Президиум и конституционную комиссию сформируют на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Сочи, 29 января. Президиум, высший комитет, оргкомитет и три комиссии, включая конституционную будут сформированы на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом говорится в соответствующих документах, находящихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в руководящие органы будут включены 43 человека. Организационный комитет будет создан из восьми человек. Во главе президиума Конгресса будет секретарь партии социалистического арабского объединения Савфан аль-Кудси, говорится в документах.

Также сообщается, что одним из главных органов Конгресса будет Конституционная комиссия. Ожидается, что в ее составе будет четыре человека.

В высшем комитете Конгресса будет задействовано 14 человек, в президиуме — пять.

Ранее сообщалось, что специальный посланник Генсекретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс национального диалога Сирии.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по поводу завершающей стадии подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи.

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