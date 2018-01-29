Сочи, 29 января. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Сочи для участия в Конгрессе нацдиалога Сирии.

Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. К его участию МИД РФ пригласил к порядка 1600 представителей сирийского общества. Слово предоставят и представителям официального Дамаска, и делегатам внутренней и внешней оппозиции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что форум запустит процесс работы над новой сирийской конституцией.

В качестве наблюдателей в Сочи приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Напомним, идея проведения Конгресса сирийского народа принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, неоднократно заявлявшему о том, что «судьбу Сирии должны определять сами сирийцы — как сторонники действующей власти, так и оппозиция».