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В США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
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    В США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине

    10:29  29 Января 2018  /обновлено: 10:29  29 Января 2018
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    В США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине

    Вашингтон, 29 января. Пшеницы в Крыму собрали на 13 % больше по результатам минувшего года, а кукурузы — на 33 %, чем на Украине. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, динамика роста урожая пшеницы и кукурузы на Украине оказалась с отметкой минус — (2% и 13% соответственно).

    В американском ведомстве также отметили, что на Украине на 14 % уменьшились показатели по сбору ячменя. Увеличить смогли лишь сбор ржи — на 23 %.

    Отмечается, что это обусловлено не только неблагоприятными метеоусловиями, но и тем, что потенциальные территории, которые могут быть предназначены для зерна, на Украине заняты посевами подсолнечника, передает RT.

    В США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине

    Помимо этого, Минсельхоз Соединенных Штатов подчеркнул, что на Украине уменьшается потребление зерновых продуктов из-за основательного «уменьшения населения страны».

    В американском ведомстве добавили, что на Украине якобы выросли заработные платы, однако в документах не фиксируется сумасшедший рост тарифов на коммунальные услуги, а также не берется во внимание огромный темп роста инфляции.

    В США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине

    Напомним, в октябре минувшего года президент России Владимир Путин заявил, что в стране ожидается рекордный за всю историю урожай зерна.

    «Сельское хозяйство — одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 миллионов тонн», — подчеркнул глава РФ.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #украина #крым #пшеница #урожай #кукуруза
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