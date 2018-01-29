Путин пообещал увеличить выплаты российским пенсионерам

Москва, 29 января. Президент РФ Владимир Путин обещал повысить социальные выплаты российским пенсионерам. По словам главы государства, им необходима социальная поддержка.

Как отмечает агентство N4K, первая индексация части пенсии выше уровня инфляции должна произойти уже в следующем месяце. С 1 апреля 2018 года выплаты будут повышены еще раз, но уже для пенсионеров по старости.

Ожидается, что объем пенсии по стране будет повышаться на 500 рублей каждый год. Через два года минимальная выплата составит 15 500 рублей. Президент добавил, что не даст в обиду российских пенсионеров.

Ранее сообщалось, что песня о Путине удостоена награды «Грэмми».