Соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено — Дворкович

Москва, 29 января. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что соглашение по авиабезопасности полетов между Россией и Египтом уже подготовлено. Ожидается подпись Каира.

«Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено», — заявил вице-премьер в комментарии ТАСС.

Он также выразил уверенность, что египетская сторона намерена его подписать, в противном случае дискуссия бы не возобновилась.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом, которое было приостановлено в 2015 году после катастрофа над Синаем. Документ о возобновлении регулярных воздушных перевозок был опубликован на официально портале правовой информации.