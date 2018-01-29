Навальный провалил «Забастовку избирателей»: 350 задержанных и полное разочарование сторонников

По всей стране прошли акции в поддержку так называемой «Забастовки избирателей», которые организовал блогер-политик Алексей Навальный. Около 350 человек были задержаны. По данным СМИ, в Москве в полицию были доставлены 16 человек, в Петербурге – 19 человек. Кроме того, задерживали участников акции в Волгограде, Уфе, Чебоксарах.

Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что подведение итогов штабом Навального отложено не столько из-за задержания последнего, сколько из-за откровенно провальных результатов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации МВД, по всей Российской Федерации в акции приняли участие всего лишь 4700 человек. И это при том, что 26 марта прошлого года только в Санкт-Петербурге и Москве насчитали по 10-12 тысяч участников протеста в каждом городе. Тогда, по информации из различных источников, в акциях по всей стране приняли участие от 32 до 93 тысяч человек. Сравнили? Цифры говорят сами за себя. Неудивительно, что говорить об успехе акции не приходится. И это при том, что в большинстве городов власти пошли навстречу организаторам акций, то есть они были согласованными.

В то же время как сообщает «ОВД-Инфо», по всей России задержано около 250 человек. Более того, в этот раз в Санкт-Петербурге и Москве прошли самые спокойные акции протеста за последнее время.

Ничего нового

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Навальный не предлагает ничего нового в совершенно изменившейся обстановке. Вместо работы на перспективу он повторяет предыдущий алгоритм действий, состоящий из отказа от любого согласования акции в Москве, вывода готовых идти на митинг на незаконную акцию и опасности подставить их под возможные провокации, инциденты, беспорядки и задержания.

«Такая тактика позволяет как продолжить сбор средств от обычных сторонников Навального, так и маскировать этим настоящих крупных спонсоров, и зарубежных, и российских. Однако сейчас даже сам штаб Навального показывает, что он опасается последствий — большая его часть уехала перед 28 января в Вильнюс», — пояснил Сергей Простаков.

В Кургане поддержать «всероссийскую акцию» Навального пришло меньше 100 человек. Ну с такой забастовкой выборы точно провалятся :)https://t.co/5jVEQHoAxH — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) January 28, 2018

Но сами акции, отметил эксперт, оказались достаточно малочисленными, если сравнивать с предыдущими протестными митингами. В целом популярность акции упала, и только, например, погодой это не объяснить.

«Даже в таком протестном центре, как Екатеринбург, куда был послан начальник штаба Навального Волков, а митинг поддержал мэр города Ройзман, собралось в разы меньше людей, чем во время прошлых мероприятий. В остальных городах, включая Москву, митингам не чинили никаких препятствий запретами, но в столице и в Санкт-Петербурге Навальный пошел на попытку обострения ситуации (благодаря профессионализму правоохранительных органов — безуспешную), а в остальных крупных городах посещаемость протестов упала», — добавил Сергей Простаков.

По словам эксперта, Навальный продолжает строить не политическое движение с целью настоящей борьбы за власть, а нечто, напоминающее секту с ограниченными целями. Его движение, хоть и начинает приобретать разветвленную структуру, из-за продолжающейся радикализации теряет даже ту небольшую поддержку, которая была в прошлом году.