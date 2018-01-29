ЦСКА завершит переход Мусы до завтрашнего дня

Москва, 29 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЦСКА в ближайшее время оформит аренду нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Сообщается, что до вторника все формальности будут улажены, и о переходе будет объявлено официально.

Отмечается, что 25-летний футболист перейдет в московский клуб на правах аренды. Опция выкупа по соглашению между клубами не предусмотрена.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что форвард сборной Нигерии переберется в ЦСКА на полгода.

Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, за это время он провел во всех турнирах 168 матчей, забил 54 гола и отдал 29 передач. В текущем сезоне на счету игрока сборной Нигерии ни одного матча в премьер-лиге.