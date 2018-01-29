18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Боевики ССА похитили технику на заводе в Африне
Спорт
ЦСКА завершит переход Мусы до завтрашнего дня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦСКА завершит переход Мусы до завтрашнего дня

    9:34  29 Января 2018  /обновлено: 10:32  29 Января 2018
    76

    ЦСКА завершит переход Мусы до завтрашнего дня

    Москва, 29 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЦСКА в ближайшее время оформит аренду нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    Сообщается, что до вторника все формальности будут улажены, и о переходе будет объявлено официально.

    Отмечается, что 25-летний футболист перейдет в московский клуб на правах аренды. Опция выкупа по соглашению между клубами не предусмотрена. 

    Ранее «Свободная пресса» сообщала, что форвард сборной Нигерии переберется в ЦСКА на полгода. 

    Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, за это время он провел во всех турнирах 168 матчей, забил 54 гола и отдал 29 передач. В текущем сезоне на счету игрока сборной Нигерии ни одного матча в премьер-лиге.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #цска #муса #трансферы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Аксенов: Крым будет голосовать за свободу и безопасность на выборах президента России

      10:31 29 Января 2018 311
      Читать
      9:48
      Сегодня

      Соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено — Дворкович
      8:55
      Сегодня

      Представитель Госдепа исключил возможность применения ПТРК Javelin в Донбассе
      8:29
      Сегодня

      Песня о Путине удостоена награды «Грэмми»
      4:44
      Сегодня

      Пушков рассказал, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН
      23:41
      Вчера

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 2026

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8475

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6148

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22087

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41473
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      8:13   29 Января 2018
      405
      Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

      Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

      6:37   29 Января 2018
      2567
      Выборы-2018: Путин встретится с доверенными лицами 30 января

      Выборы-2018: Путин встретится с доверенными лицами 30 января

      5:52   29 Января 2018
      337
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      1032