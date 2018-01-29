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Американцам грозит неожиданный ответ: в России предостерегли США от использования модернизированной бомбы против КНДР
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    Американцам грозит неожиданный ответ: в России предостерегли США от использования модернизированной бомбы против КНДР

    10:08  29 Января 2018  /обновлено: 10:10  29 Января 2018
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    Американцам грозит неожиданный ответ: в России предостерегли США от использования модернизированной бомбы против КНДР

    Москва, 29 января. Попытка боевого применения против Северной Кореи мощнейшей американской противобункерной бомбы GBU-57, о появлении очередной модернизации которой недавно заявили в Пентагоне, может стать началом катастрофических процессов на Корейском полуострове и даже привести к ядерной катастрофе, считают эксперты. Между тем, тот факт, что звено оснащенных GBU-57 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit было размещено на Гуаме, говорит о том, что противобункерные бомбы нацелены именно против Пхеньяна.

    Изначально противобункерные бомбы с мощнейшей пробивной способностью создавались именно в качестве оружия против подземных укрытий Ирана и КНДР, однако в случае их применения американцам грозит неожиданный ответ. 

    «Не имея надёжных данных разведки о состоянии ядерной программы КНДР и о том, что и где находится, американцы могут наткнуться на более сильный ответ, чем рассчитывали», — заявил в беседе с RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

    Американцам грозит неожиданный ответ: в России предостерегли США от использования модернизированной бомбы против КНДР

    Эксперт подчеркнул, что объявление об успешной модернизации американской бомбы носит в значительной степени «демонстративный характер» — однако попытка ее боевого применения «может привести к ядерной катастрофе на Корейском полуострове».

    Напомни, как писало агентство Ura.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что задачу денуклеаризации Корейского полуострова можно решить только с помощью дипломатического диалога, а попытки давления на Пхеньян не приведут к желаемому результату.

    Автор: Валентин Меликов
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