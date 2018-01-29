Россия остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии

Минск, 29 января. Белоруссия планирует сократить экспортные поставки продукции в Российскую Федерацию. Это обусловлено тем, что на данный момент Россия является главным рынком сбыта белорусского продовольствия. Об этом в понедельник рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.

Он напомнил, что ключевым рынком сбыта в прошлом году была Российская Федерация.

«Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если до этого мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня — 91,4%», — отметил Маринич.

Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия намерена рассматривать новые рынки, чтобы не зависеть полностью от одной страны. На данном этапе белорусская продукция поставляется в 70 стран, передает ТАСС.

В минувшем году были освоены рынки лишь 15 стран. По результатам минувшего года экспорт белорусского продовольствия составил порядка 5 млрд долларов, что стало для страны рекордом в течение последних десяти лет.

Напомним, в июне минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск располагают резервами для возвращения к прежним темпам двусторонней торговли. Глава российского государства подчеркнул, что страны будут активно работать для того, чтобы обеспечить российским и белорусским фирмам одинаковые условия для ведения бизнеса.

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