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Россия остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии
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    Россия остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии

    9:49  29 Января 2018  /обновлено: 9:50  29 Января 2018
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    Россия остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии

    Минск, 29 января. Белоруссия планирует сократить экспортные поставки продукции в Российскую Федерацию. Это обусловлено тем, что на данный момент Россия является главным рынком сбыта белорусского продовольствия. Об этом в понедельник рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.

    Он напомнил, что ключевым рынком сбыта в прошлом году была Российская Федерация.

    «Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если до этого мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня — 91,4%», — отметил Маринич.

    Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия намерена рассматривать новые рынки, чтобы не зависеть полностью от одной страны. На данном этапе белорусская продукция поставляется в 70 стран, передает ТАСС.

    В минувшем году были освоены рынки лишь 15 стран. По результатам минувшего года экспорт белорусского продовольствия составил порядка 5 млрд долларов, что стало для страны рекордом в течение последних десяти лет.

    Россия остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии

    Напомним, в июне минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск располагают резервами для возвращения к прежним темпам двусторонней торговли. Глава российского государства подчеркнул, что страны будут активно работать для того, чтобы обеспечить российским и белорусским фирмам одинаковые условия для ведения бизнеса.

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    Автор: Дана Балан
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