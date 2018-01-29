Четыре молитвенных зала приготовят для участников Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Сочи, 29 января. В главном медиацентре в Сочи будет создано четыре отдельных молитвенных зала, где смогут отправлять религиозные церемонии участники Конгресса национального диалога Сирии — мусульмане и христиане.Сейчас в Сочи заканчиваются последние приготовления перед Конгрессом, который начнется завтра.

В общей сложности для участие в сочинском Конгрессе прибудет более 1600 жителей Сирии, представителей различных народов и конфессий. В настоящее время улицы Сочи украшены сирийскими флагами, а также плакатами на основных языках Конгресса — русском, арабском и английском. Главным слоганов Конгресса нацдиалога стало «Мир народу Сирии», сообщает РИА Новости.

Конгресс будет продолжаться 29 и 30 января, освещать его на территории сочинского медиацентра будут несколько тысяч журналистов.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что президент РФ Владимир Путин, который был инициатором и одним из основных участников переговорного процесса по организации Конгресс нацдиалога Сирии, может не принять участие в форуме в Сочи. Как заявил пресс-секретарь президента, Путин «ведет работу на другом уровне».