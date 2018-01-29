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Общество
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Общество
В России с согласия Путина создадут единого оператора санавиации
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    В России с согласия Путина создадут единого оператора санавиации

    9:31  29 Января 2018  /обновлено: 9:31  29 Января 2018
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    В России с согласия Путина создадут единого оператора санавиации

    Москва, 29 января. Президент РФ Владимир Путин одобрил создание единого оператора авиаработ для оказания скорой экстренной медицинской помощи по всей России.

    О получении согласия главы государства госкорпорацией «Ростех» сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источников издания, соответствующая резолюция была поставлена на письмо главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

    В планах «Ростеха» — создание «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации, в качестве которого готово выступить АО «Национальная служба санитарной авиации» (АО НССА). Для исполнения авиаработ АО должна получить более 200 самолетов в медицинской комплектации, а также синхронизировать работу с экстренными оперативными службами по номеру 112 во всех регионах РФ.

    Кроме того, «Ростех» собирается создать условия для производства модернизированных вертолетов «Ансат» в медицинской комплектации своими дочерними «Вертолетами России». Сделать это планируется в рамках специнвестконтракта. Речь идет о 104 воздушных судах.

    До 2035 года предполагается также создать точки базирования санитарных воздушных судов, сеть мобильных топливно-заправочных комплексов, а также вертолетные площадки в более чем 1,5 тысячи медучреждений.

    Стоимость запуска проекта оценивается в 30 млрд рублей, его реальные сроки запуска определит правительство.

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин давал распоряжения о развитии санавиации еще в 2013 году. Паспорт проекта для обеспечения экстренной медицинской помощи в 34 труднодоступных районах РФ был утвержден президиумом Совета при президенте по приоритетным проектам в конце 2016 года. В 2017–2020 годах на проект выделяется 10,2 миллиарда рублей.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #медицина #вертолеты #санавиация
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