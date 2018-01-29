Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков

Сирия, 29 января. В Сочи пройдет конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики (САР). Турецкие военные уничтожили в Африне 557 боевиков. Курдские вооруженные формирования отразили атаку на Касталь. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Нацдиалог

В Сочи стартует один из самых масштабных мероприятий последних лет по урегулированию сирийского кризиса. Речь идет о конгрессе национального диалога. Накануне в Сочи прибыли первые участники общенационального сирийского форума, включая представителей правящей партии «Баас», профсоюзов, гражданского общества, а также внутренней оппозиции. Кроме того, в понедельник на черноморское побережье приедут остальные участники конгресса.

Главный вопрос конгресса — запуск конституционной комиссии, которая в дальнейшем смогла бы продолжить функционировать на площадке под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Ожидается, что всего в конгрессе примут участие свыше полутора тысяч человек. Они представляют собой различные этноконфессиональные и политические группы САР.

Более того, в качестве наблюдателей на конгресс национального диалога были приглашены представители ООН, странны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Ливан, Казахстан и Иордания. Соорганизаторами сочинской встречи выступают Россия, Иран и Турция.

Уничтожение боевиков

Турецкие военные в ходе операции в сирийском Африне заявили об уничтожении в воскресение еще 73 членов курдских незаконных вооруженных формирований, признанных террористическими в Турции. Всего с начала «Оливковой ветви» было ликвидировано свыше 557 человек. Об этом заявил турецкий Генштаб.

«ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили 20 целей — укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН). В операции участвовали 13 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 73 террориста, с начала операции — 557. Двое турецких военных получили ранения, опасности для их жизни нет», — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

В турецком Генштабе отмечают, что военная операция продолжается в плановом режиме.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не захватывать САР.

Битва за высоту Касталь

«Демократические силы Сирии» (SDF), которые состоят в основном из курдских вооруженных формирований, опровергли сообщения турецких военных об утрате контроля над стратегической высотой Касталь в Африне.

«Сегодня утром турецкая армия вторжения начала штурм горы Касталь. Несмотря на сообщения турецких источников, нам удалось отразить атаку Турции», — говорится в заявлении SDF.

Сообщается, что столкновения шли весь день. Несколько турецких солдат в ходе ожесточенного боестолкновения погибли, остальные отступили. После этого турецкая авиация наносила удары по курдским позициям.

1 Организация запрещена на территории РФ.