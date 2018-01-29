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Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков
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    Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков

    10:20  29 Января 2018  /обновлено: 10:44  29 Января 2018
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    Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков

    Сирия, 29 января. В Сочи пройдет конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики (САР). Турецкие военные уничтожили в Африне 557 боевиков. Курдские вооруженные формирования отразили атаку на Касталь. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Нацдиалог

    В Сочи стартует один из самых масштабных мероприятий последних лет по урегулированию сирийского кризиса. Речь идет о конгрессе национального диалога. Накануне в Сочи прибыли первые участники общенационального сирийского форума, включая представителей правящей партии «Баас», профсоюзов, гражданского общества, а также внутренней оппозиции. Кроме того, в понедельник на черноморское побережье приедут остальные участники конгресса.

    Главный вопрос конгресса — запуск конституционной комиссии, которая в дальнейшем смогла бы продолжить функционировать на площадке под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Ожидается, что всего в конгрессе примут участие свыше полутора тысяч человек. Они представляют собой различные этноконфессиональные и политические группы САР.

    Более того, в качестве наблюдателей на конгресс национального диалога были приглашены представители ООН, странны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Ливан, Казахстан и Иордания. Соорганизаторами сочинской встречи выступают Россия, Иран и Турция.

    Уничтожение боевиков

    Турецкие военные в ходе операции в сирийском Африне заявили об уничтожении в воскресение еще 73 членов курдских незаконных вооруженных формирований, признанных террористическими в Турции. Всего с начала «Оливковой ветви» было ликвидировано свыше 557 человек. Об этом заявил турецкий Генштаб.

    «ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили 20 целей — укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD (курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН). В операции участвовали 13 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 73 террориста, с начала операции — 557. Двое турецких военных получили ранения, опасности для их жизни нет», — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

    В турецком Генштабе отмечают, что военная операция продолжается в плановом режиме.

    Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков

    Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не захватывать САР.

    Битва за высоту Касталь

    «Демократические силы Сирии» (SDF), которые состоят в основном из курдских вооруженных формирований, опровергли сообщения турецких военных об утрате контроля над стратегической высотой Касталь в Африне.

    «Сегодня утром турецкая армия вторжения начала штурм горы Касталь. Несмотря на сообщения турецких источников, нам удалось отразить атаку Турции», — говорится в заявлении SDF.

    Сирия сегодня: в Сочи пройдет конгресс нацдиалога, турецкие военные уничтожили 557 боевиков

    Сообщается, что столкновения шли весь день. Несколько турецких солдат в ходе ожесточенного боестолкновения погибли, остальные отступили. После этого турецкая авиация наносила удары по курдским позициям.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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