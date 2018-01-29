ДНР: украинские силовики за сутки шесть раз нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 29 января. Представитель оперативного командования ДНР заявил, что украинские силовики шесть раз нарушили режим перемирия за последние сутки в Донбассе.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие», — пояснил представитель ДНР.

Украинские силовики выпустили по территории республики Донбасса более 20 мин, добавили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника, гранатометы.

Ранее сообщалось, что украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли ЛНР.