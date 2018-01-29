Пятый фильм о приключениях Индианы Джонса выйдет летом 2020 года

Лос-Анджелес, 29 января. Американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что займется съемками пятого фильма о приключениях Индианы Джонса.

Как пишет The Hollywood reporter, режиссер отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история». Он займется съемками знаменитой киноленты. Главную роль в новой картине сыграет Харрисон Форд. Исполнительным продюсером назначен Джордж Лукас, композитор картины — Джон Уильямс.

Как передает телеканал «360», пятая часть истории об Индиане Джонсе выйдет 10 июля 2020 года. Снимать фильм начнут в 2019 году.

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