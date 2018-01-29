Представитель Госдепа исключил возможность применения ПТРК Javelin в Донбассе

Киев, 29 января. Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США готовы передать Украине, не предназначены для применения в условиях войны на Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Основное назначение передаваемых Javelin — оборонное.

«Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — объявил Волкер.

Как отмечают «Известия», спецпредставитель Госдепа до сих пор не назвал сроки передачи летальных вооружений Украине, заявив, что «нужно время, чтобы все подготовить» — Соединенные Штаты хотят полностью контролировать судьбу своего оружия на Украине, возможно, опасаясь, что ракетные комплексы попадут «не в те» руки, как это произошло в Сирии.

Напомним, ранее «Газета.ru» писала, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что любого рода решения по передаче Украине летальных вооружений с Запада никак не поможет остановить конфликт в Донбассе и может привести лишь к его дальнейшей эскалации.