Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

Луганск, 29 января. Украинские силовики четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики за минувшие сутки.

Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, бойцы ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1. Под огонь попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново и Логвиново. Всего по территории республики выпустили 56 снарядов и мин.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «новогоднее перемирие» с 23 декабря.

Напомним, Газета.ru писала, что президент России Владимир Путин провел переговоры с главами республик Донбасса. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года был организован самый массовый обмен пленными между Украиной, ЛНР и ДНР.