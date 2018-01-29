Американский историк рассказала, что Путин является для россиян заботливым другом

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин, глава Венгрии Виктор Орбан, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган воплощают новый образ авторитарного правителя, считает американский историк Холли Кейс.

Как пишет RT со ссылкой на Die Zeit, эксперт считает, что лидеры России, Турции и Венгрии пытаются быть для граждан своей страны не строгими отцами, а заботливыми друзьями.

При этом, по мнению Кейс, они пытаются всеми силами оберегать граждан от неприятностей.

Эксперт считает, что в России, Венгрии и Турции наблюдается возвращение трех традиционных элементов. Это патриархальная структура, национализм и религия. Кейс рассказала, что Виктор Орбан в Венгрии продвигает «нелиберальную демократию», Владимир Путин в России поддерживает сходное развитие государства, Реджеп Тайип Эрдоган работает над расширением власти в Турции. По мнению историка, в англоязычном пространстве появилось представление о «новых авторитарных правителях». По мнению эксперта, они не похожи на авторитарных лидеров в прошлом, так как не требуют от народа жертвенности. Американский ученый также добавила, что новых авторитарных правителей вполне устраивает роль заботливого друга.