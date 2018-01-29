18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В полиции опровергли заявления о задержании 350 человек на акциях 28 января
Политика
Американский историк рассказала, что Путин является для россиян заботливым другом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американский историк рассказала, что Путин является для россиян заботливым другом

    8:38  29 Января 2018  /обновлено: 8:40  29 Января 2018
    212

    Американский историк рассказала, что Путин является для россиян заботливым другом

    Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин, глава Венгрии Виктор Орбан, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган воплощают новый образ авторитарного правителя, считает американский историк Холли Кейс.

    Как пишет RT со ссылкой на Die Zeit, эксперт считает, что лидеры России, Турции и Венгрии пытаются быть для граждан своей страны не строгими отцами, а заботливыми друзьями.

    При этом, по мнению Кейс, они пытаются всеми силами оберегать граждан от неприятностей.

    Эксперт считает, что в России, Венгрии и Турции наблюдается возвращение трех традиционных элементов. Это патриархальная структура, национализм и религия. Кейс рассказала, что Виктор Орбан в Венгрии продвигает «нелиберальную демократию», Владимир Путин в России поддерживает сходное развитие государства, Реджеп Тайип Эрдоган работает над расширением власти в Турции. По мнению историка, в англоязычном пространстве появилось представление о «новых авторитарных правителях». По мнению эксперта, они не похожи на авторитарных лидеров в прошлом, так как не требуют от народа жертвенности.  Американский ученый также добавила, что новых авторитарных правителей вполне устраивает роль заботливого друга. 

    Американский историк рассказала, что Путин является для россиян заботливым другом

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Аксенов: Крым будет голосовать за свободу и безопасность на выборах президента России

      10:31 29 Января 2018 353
      Читать
      9:48
      Сегодня

      Соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено — Дворкович
      8:55
      Сегодня

      Представитель Госдепа исключил возможность применения ПТРК Javelin в Донбассе
      8:29
      Сегодня

      Песня о Путине удостоена награды «Грэмми»
      4:44
      Сегодня

      Пушков рассказал, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН
      23:41
      Вчера

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 2028

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8475

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6149

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22088

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41479
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      8:13   29 Января 2018
      414
      Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

      Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

      6:37   29 Января 2018
      2674
      Выборы-2018: Путин встретится с доверенными лицами 30 января

      Выборы-2018: Путин встретится с доверенными лицами 30 января

      5:52   29 Января 2018
      340
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      1034