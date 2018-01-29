Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в пострадавшие районы Даръа

Бейджин, 29 января. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии при Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в район населенных пунктов Бейджин и Мазраа Бейджин, расположенные в сирийской провинции Даръа. Как отметили в Центре, этот район очень сильно пострадал в ходе боевых действий.

Особенность Бейджина в том, что его защищало местное ополчение «Харамун», которое противостояло и террористам «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в России) и правительственным силам. Не так давно ополченцы подписали соглашение о прекращении огня, которое дало им право на амнистию.

«Инфраструктура здесь очень сильно разрушена из-за активных боевых действий. Требуется очень много работы, и администрация провинции нацелена на это: направлены рабочие группы по восстановлению населенных пунктов, — приводит РИА Новости слова представителя российского Центра по примирению Леонида Шаршукова. — Уже 1,5 тысячи беженцев вернулись сюда, хотя гуманитарная обстановка очень тяжелая».

Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», заявив о выводе большей части российской группировки из Сирии, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать ближневосточной арабской республике всестороннюю поддержку для восстановления мира и нормальной жизни в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.