«24K Magic» Бруно Марса удостоился «Грэмми», как «Лучший альбом года»

Вашингтон, 29 января. Американский певец Брун Марс был удостоен еще одной статуэтки академии звукозаписи США «Грэмми».

В номинации «Лучший альбом года» победу одержал альбом «24K Magic», композиция с которого That's What I Like чуть ранее была признана «Лучшей песней года».

Кроме прочего, за звание лучшего альбома 2017-го также боролись «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44» Jay-Z и «Melodramа» Лорд.