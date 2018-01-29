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«24K Magic» Бруно Марса удостоился «Грэмми» как «Лучший альбом года»
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    «24K Magic» Бруно Марса удостоился «Грэмми» как «Лучший альбом года»

    8:28  29 Января 2018  /обновлено: 8:58  29 Января 2018
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    «24K Magic» Бруно Марса удостоился «Грэмми», как «Лучший альбом года»

    Вашингтон, 29 января. Американский певец Брун Марс был удостоен еще одной статуэтки академии звукозаписи США «Грэмми».

    В номинации «Лучший альбом года» победу одержал альбом «24K Magic», композиция с которого That's What I Like чуть ранее была признана «Лучшей песней года».

    Кроме прочего, за звание лучшего альбома 2017-го также боролись «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44» Jay-Z и «Melodramа» Лорд.

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    Автор: Константин Терехов
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    #сша #грэмми
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