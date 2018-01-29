«24K Magic» Бруно Марса удостоился «Грэмми» как «Лучший альбом года»
8:28 29 Января 2018 /обновлено: 8:58 29 Января 2018
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Вашингтон, 29 января. Американский певец Брун Марс был удостоен еще одной статуэтки академии звукозаписи США «Грэмми».
В номинации «Лучший альбом года» победу одержал альбом «24K Magic», композиция с которого That's What I Like чуть ранее была признана «Лучшей песней года».
Кроме прочего, за звание лучшего альбома 2017-го также боролись «Damn» Кендрика Ламара, «Awaken, My Love!» Childish Gambino, «4:44» Jay-Z и «Melodramа» Лорд.
"5 причин проголосовать"
Автор: Константин Терехов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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