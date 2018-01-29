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Ученые определили гормон, который вызывает сексуальное желание у женщин
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    Ученые определили гормон, который вызывает сексуальное желание у женщин

    8:37  29 Января 2018  /обновлено: 8:40  29 Января 2018
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    Ученые определили гормон, который вызывает сексуальное желание у женщин

    Берлин, 29 января. Исследователи из Германии и Бельгии сумели выделить гормон, который оказывает влияние на сексуальное желание у женщин, активируя нейроны в миндалевидном теле мозга. Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, позволяют надеяться на создание препаратов, которые позволят лечить патологии женского полового поведения.

    Как оказалось, ключевым элементом в формировании эмоционального отклика на сексуальные желания у женщин являются нейроны в миндалевидном теле мозга, которые активирует гормон под названием кисспептин. Сам кисспептин начинал у самок мышей вырабатываться в ответ на присутствие и запах самца, сообщают «Известия», изменяя поведение самок — они начинали уделять больше внимания противоположному полу, при этом демонстрируя снижение уровня тревоги.

    Как отмечает «Политэксперт», ранее кисспептин считался гормоном, который важен только во время полового созревания, однако его функции оказались гораздо шире — так, например, он может помочь женщинам справиться с гиперактивностью, снижая уровень тревоги.

    Ученые определили гормон, который вызывает сексуальное желание у женщин

    «ФедералПресс» приводит слова соавтора работы Ульриха Бема, который уверен, что в перспективе использование кисспептина может помочь женщинам справиться с расстройствами сексуального поведения — ранее предполагалось, что для этого нужен тестостерон, однако кисспептин, регулирующий половую функцию, способен решить эти проблемы более естественным образом.

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    Автор: Валентин Меликов
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