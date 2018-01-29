Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на военную академию в Афганистане

Кабул, 29 января. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за нападение на военную академии в Афганистане.

По меньшей мере четыре боевика атаковали в понедельник армейский форпост возле одной из главных военных академий Афганистана. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства обороны Афганистана.

По данным ведомства, в перестрелке один солдат был убит, трое ранены.

Инцидент произошел через два дня после того, как в центре города была обстреляна больница скорой помощи, в результате чего погибло более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.