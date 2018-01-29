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Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на военную академию в Афганистане
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    Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на военную академию в Афганистане

    8:22  29 Января 2018  /обновлено: 8:22  29 Января 2018
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    Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на военную академию в Афганистане

    Кабул, 29 января. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за нападение на военную академии в Афганистане.

    По меньшей мере четыре боевика атаковали в понедельник армейский форпост возле одной из главных военных академий Афганистана. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства обороны Афганистана.

    По данным ведомства, в перестрелке один солдат был убит, трое ранены.

    Инцидент произошел через два дня после того, как в центре города была обстреляна больница скорой помощи, в результате чего погибло более 100 человек.

    Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на военную академию в Афганистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #иг #афганистан #игил #исламское государство
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