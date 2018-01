Песня о Путине удостоена награды «Грэмми»

Нью-Йорк, 29 января. Голливудский композитор Рэнди Ньюман (Randy Newman) получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню «Путин» (Putin). Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter премии.

Congrats Best Arrangement, Instruments And Vocals - "PUTIN" @RandyNewman, arranger (Randy Newman) #GRAMMYs — Recording Academy (@RecordingAcad) January 28, 2018

Церемония прошла в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В тексте композиции в том числе говорится, что президент России Владимир Путин «любит свою Родину», может «включить ядерный реактор» силой мысли, «прокатиться на огромном тракторе», а когда «снимает рубашку», то «женщины сходят с ума».

Кроме композиции «Путин» в этой категории на «Грэмми» претендовали саундтрек Another Day Of Sun в аранжировке Джастина Гурвица из фильма La La Land, композиции Every Time We Say Goodbye Хорхе Каландрелли и I Loves You Porgy Шелли Берга.

Ранее сообщалось, что российский пианист Даниил Трифонов награжден премией «Грэмми».

Владимир Путин. Биография