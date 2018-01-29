Стали известны подробности поисковой операции в Японском море

Владивосток, 29 января. С места операции в Японском море вернулся один из двух самолетов МЧС Бе-200, задействованных на поисках пропавшего судна «Восток».

Как сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток», самолет не смог обнаружить каких-либо новых следов пропавшего корабля.

«На месте продолжает работу второй Бе-200 и суда», — добавил источник агентства.

Как напоминает «Газета.ru», рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь в четверг 25 января. На борту находилось 20 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.