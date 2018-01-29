Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

Москва, 29 января. Для российских атлетов, не получивших приглашения на южнокорейские ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), будут организованы альтернативные соревнования.

По имеющимся данным, турнир пройдет в Сочи.

Как отметил источник «Известий» в спортивном ведомстве России, в сочинских соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов.

Отмечается, что помимо российских спортсменов в Сочи пригласят и иностранных атлетов, которые по различным причинам не получили олимпийские лицензии в текущем году.

Собеседник уточнил, что Сочи, конечно, готов к проведению соревнований высочайшего уровня.

«Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — добавил источник.

Напомним, накануне МОК выслал приглашения только 169 российским спортсменам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена бойкотировать Игры-2018 в Пхенчхане. Кроме того, он подчеркнул, что «бойкот ОИ — это безобразие в отношении спортсменов».

«Люди готовились к самому главному старту жизни своей, и мир ждет этих стартов. И вдруг какие-то дяди и тети, не имеющие ничего общего со спортом, по своему усмотрению принимают такие решения», — отметил президент России.

Он также подчеркнул, что Россия всячески будет поддерживать своих спортсменов.

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